Воронежские школьники путешествуют по белорусским дорогам Победы

Более 350 воронежских школьников - участников акции "Дорогами Победы" прибыли в Минск. 30 марта юные россияне в рамках патриотической акции "Дорогами победы" посетили Курган Славы, где состоялся торжественный митинг. Дети привезли с собой по горсти воронежской земли и смешали ее с белорусской на вершине холма. После этого делегация направилась на экскурсию в мемориальный комплекс "Хатынь". В этом году впервые в программу включено посещение и историко-культурного комплекса "Линия Сталина".