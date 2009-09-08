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«Волшебный кролик» на разогреве у Prodigy

08 сентября 2009 07:19
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«Волшебный кролик» Юра Демидович есть среди участников минского концерта знаменитой группы. Мальчик выйдет на сцену в 19.20, а через 40 минут там будут The Prodigy.

Директор рекламного агенства «Ультразвук» Марина Колесникова подтвердила эту иформацию. Она также заметила, что Демидович бы выбран в том числе потому, что он очень популярная личность в интернет-сети. 

Колесникова отметила, что на этом мероприятии выступают ради собственного удовольствия - ради удовольствия участвовать в группе The Prodigy. Так что гонорара Юра не получит.

Кто ещё выступит 5 октября?
16:25 Dj Mihas
17:00 Куклы (Беларусь)
17:30 The Playfellow (Беларусь)
18:00 4kuba & Access Denied (Беларусь)
18:30 The Amatol (Расія)
19:00 Drum Extasy (Беларусь)
19:20 Юра Демидович (Беларусь)
19:30 Dub FX (Голландия)
20:00 — 21:30 THE PRODIGY

# Культура

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