«Волшебный кролик» на разогреве у Prodigy

Директор рекламного агенства «Ультразвук» Марина Колесникова подтвердила эту иформацию. Она также заметила, что Демидович бы выбран в том числе потому, что он очень популярная личность в интернет-сети.
Колесникова отметила, что на этом мероприятии выступают ради собственного удовольствия - ради удовольствия участвовать в группе The Prodigy. Так что гонорара Юра не получит.
Кто ещё выступит 5 октября?
16:25 Dj Mihas
17:00 Куклы (Беларусь)
17:30 The Playfellow (Беларусь)
18:00 4kuba & Access Denied (Беларусь)
18:30 The Amatol (Расія)
19:00 Drum Extasy (Беларусь)
19:20 Юра Демидович (Беларусь)
19:30 Dub FX (Голландия)
20:00 — 21:30 THE PRODIGY