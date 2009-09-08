«Волшебный кролик» на разогреве у Prodigy

«Волшебный кролик» Юра Демидович есть среди участников минского концерта знаменитой группы. Мальчик выйдет на сцену в 19.20, а через 40 минут там будут The Prodigy.

Директор рекламного агенства «Ультразвук» Марина Колесникова подтвердила эту иформацию. Она также заметила, что Демидович бы выбран в том числе потому, что он очень популярная личность в интернет-сети.

Колесникова отметила, что на этом мероприятии выступают ради собственного удовольствия - ради удовольствия участвовать в группе The Prodigy. Так что гонорара Юра не получит.



Кто ещё выступит 5 октября?

16:25 Dj Mihas

17:00 Куклы (Беларусь)

17:30 The Playfellow (Беларусь)

18:00 4kuba & Access Denied (Беларусь)

18:30 The Amatol (Расія)

19:00 Drum Extasy (Беларусь)

19:20 Юра Демидович (Беларусь)

19:30 Dub FX (Голландия)

20:00 — 21:30 THE PRODIGY