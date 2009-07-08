Во французском замке создадут музей Антуана де Сент-Экзюпери

Администрация французской коммуны (низшая административно-территориальная единица Франции) Сен-Морис-де-Реман выкупила у Лиона замок, в котором вырос писатель Антуан де Сент-Экзюпери.

По словам представителя властей Лиона, стоимость сделки составила 950 тыс. евро. Ожидается, что в замке будет учрежден музей, посвященный жизни и творчеству писателя. Точная дата его открытия пока неизвестна.

В 1932 году семья писателя продала замок школьному учреждению Лиона. В 1997 году его выкупили структуры, близкие к занимавшему тогда пост министра обороны Франции Шарлю Мийону. Впоследствии, в 2005 и 2007 годах, эта сделка была аннулирована.

Антуан де Сент-Экзюпери родился в 1900 году. Одной из самых известных работ, принадлежащих его перу, является сказка «Маленький принц». В 1944 году писатель, вылетев на разведывательный полет, пропал без вести.

В 2004 году обломки самолета Lockheed Lightning P-38, на котором, предположительно, совершал полет де Сент-Экзюпери, были обнаружены на дне Средиземного моря, передает БЕЛТА.