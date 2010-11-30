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Во Франции обнаружено около 300 ранее неизвестных работ Пабло Пикассо

30 ноября 2010 14:27
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Для современного искусства это настоящее открытие. Их предварительная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Произведения принадлежат 71-летнему бывшему электрику Пьеру Ле Гюнне. По словам пенсионера, художник подарил ему эти картины, когда он устанавливал сигнализацию в нескольких домах Пикассо. Правда, в эту версию приобретения работ известного кубиста не верит его сын Клод Пикассо и требует вернуть картины.

Ожесточенная борьба за произведения, скорее всего, перейдет в судебную тяжбу. Пока же предмет спора конфискован, проводится расследование, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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