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Во дворце Румянцевых-Паскевичей открылась выставка, посвященная Летним играм-2008 в Пекине

21 июля 2008 11:12
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Экспозиция организована при поддержке посольства Китайской Народной Республики. В нашей стране она проходит впервые. Отдельный стенд занимает подробная информация о 25 гомельских спортсменах, получивших 27 лицензий на участие в Олимпиаде. А все желающие могут сфотографироваться на фоне  главных символов летних игр в Китае.

"У нас можно ознакомиться с материалами, рассказывающими о  подготовке к этому событию хозяев предстоящих Олимпийских игр. Среди  них фотографии всех сооружений, где пройдут соревнования", - рассказывает Наталья Егорова старший научный сотрудник ГИКУ "Гомельский дворцово-парковый ансамбль".
# Культура

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