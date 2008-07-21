Во дворце Румянцевых-Паскевичей открылась выставка, посвященная Летним играм-2008 в Пекине

Экспозиция организована при поддержке посольства Китайской Народной Республики. В нашей стране она проходит впервые. Отдельный стенд занимает подробная информация о 25 гомельских спортсменах, получивших 27 лицензий на участие в Олимпиаде. А все желающие могут сфотографироваться на фоне главных символов летних игр в Китае.



"У нас можно ознакомиться с материалами, рассказывающими о подготовке к этому событию хозяев предстоящих Олимпийских игр. Среди них фотографии всех сооружений, где пройдут соревнования", - рассказывает Наталья Егорова старший научный сотрудник ГИКУ "Гомельский дворцово-парковый ансамбль".

