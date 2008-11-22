Во Дворце Республики прошла официальная церемония закрытия 15-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»
За неделю зрители увидели более 160 картин из 45 стран мира.
Впервые свои работы привезли режиссеры из Аргентины, Норвегии, Японии. Кроме этого прошел конкурс документального кино и телевизионных фильмов. Сегодня же стали известны и результаты конкурса телевизионного кино, который впервые проводился на «Листопаде». Счастливчиком оказался фильм «Счастливого пути» также российского режиссера.