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Во Дворце Республики прошла официальная церемония закрытия 15-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»

22 ноября 2008 17:40
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За неделю зрители увидели более 160 картин из 45 стран мира. Впервые свои работы привезли режиссеры из Аргентины, Норвегии, Японии. Кроме этого прошел конкурс документального кино и телевизионных фильмов. Сегодня же стали известны и результаты конкурса телевизионного кино, который впервые проводился на «Листопаде». Счастливчиком оказался фильм «Счастливого пути» также российского режиссера.
# Культура

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