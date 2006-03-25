Во Дворце Республики прошла церемония награждения лауреатов Второго Национального телевизионного конкурса <Телевершина>

Были определены лучшие ведущие и телевизионные проекты минувшего года. Статуэтки получили победители в 22-х номинациях. Приятно отметить, что среди луареатов - и проекты телекомпании СТВ. Так, в номинациях <Лучшая программа о культуре> стал проект <Большой театр>, <Лучшей развлекательной программой> - <Утро столицы>, а лучшей молодежной программой стал <Звездный дилижанс>. Гран-при "Лучший телевизионный проект года" удостоен гала-концерт "За Беларусь!" (ЗАО "Второй национальный телеканал"). В номинации "Лучшая информационная программа" победителем названа программа "Наши новости" (ЗАО "Второй национальный телеканал"), а лучшей общественно-политической программой стала "Панорама в субботу" (Белтелерадиокомпания). Лучшим телевизионным художественным фильмом назван сериал "Три талера" Национальной киностудии "Беларусьфильм". Лучшим сценаристом года стал генеральный директор ЗАО <Столичное телевидение> Юрий Козиятко. Калина Вардомская, ведущая телеканала ОНТ, признана победительницей в номинации "Лучший ведущий информационной программы". А лучшим ведущим развлекательной программы назван также представитель Второго национального телеканала Егор Хрусталев. Всего на Второй Национальный телевизионный конкурс "Телевершина" было представлено 245 работ от региональных и республиканских телекомпаний государственной, коммунальной и негосударственной форм собственности. Церемония награждения лауреатов конкурса из Дворца Республике транслировалась в прямом эфире Белтелерадиокомпанией.