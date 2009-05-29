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Во Дворце Республики проходит грандиозное шоу «Новые голоса Беларуси»

29 мая 2009 17:32
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Оценить выступление пришел лично Глава государства.

Напомним, в прошлом году Александр Лукашенко отметил, что настало время Президентскому оркестру воспитывать своих вокалистов и объявить конкурс. Поиском новых талантов занялись наши коллеги с телеканала ОНТ. Кастинги по все стране, месяцы репетиций – и сегодня на главную концертную площадку страны вышли 25 претендентов. Дмитрий Хворостовский, Мишель Легран, Аль Бано, – многие  мировые звезды успели поработать вместе  с коллективом  и  оценить его мастерство. А сегодня уже наши, национальные таланты, выступают под аккомпанемент Президентского оркестра.

Кстати, главный дирижер Президентского оркестра Виктор Бабарикин и сам когда-то стал участником именитого коллектива на конкурсной основе. Ну а сегодня поддержат конкурсантов российские звезды и победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак. Он не только  споет, но и станет членом жюри. Артист проведёт в столице всего день. На сцене Дворца Республики он выступит с хитом «Сказка» и белорусской Купалинкой. Несмотря на то, что график исполнителя плотный, он успел освежить воспоминания о родном городе.

# Культура

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