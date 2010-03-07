Во Дворце детей и молодежи проходит финал чемпионата республики по спортивным танцам

Его участники - а это около ста пар - победители предварительных отборочных туров.

В программе соревнований как латиноамериканские, так и европейские, а также комбинированные танцы.

Грациозные поединки продолжаются уже второй день подряд. За это время танцоры доказали, что этот вид спорта считается самым утончённым и возвышенным. При этом большинство спортсменов проявляют поистине чемпионское стремление к победе.

Андрей Кушнер, участник соревнований:

У нас тренировки не прекращаются. Это всё время, и летом — каникул у нас нет.

Ирина Бельская, участница соревнований:

Соперники не дремлют. И стараются с каждым разом показать всё более высокий уровень танцевания.

Владимир Парахневич, главный судья соревнований:

Здесь присутствуют, только в скрытом виде, очень большая сила, ловкость и координация. Очень большая насыщенность движений, и в то же время это не смотрится как спорт, благодаря очень высокому качеству движения.