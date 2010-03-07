Во Дворце детей и молодежи проходит финал чемпионата республики по спортивным танцам

В программе соревнований как латиноамериканские, так и европейские, а также комбинированные танцы.
Грациозные поединки продолжаются уже второй день подряд. За это время танцоры доказали, что этот вид спорта считается самым утончённым и возвышенным. При этом большинство спортсменов проявляют поистине чемпионское стремление к победе.
Андрей Кушнер, участник соревнований:
У нас тренировки не прекращаются. Это всё время, и летом — каникул у нас нет.
Ирина Бельская, участница соревнований:
Соперники не дремлют. И стараются с каждым разом показать всё более высокий уровень танцевания.
Владимир Парахневич, главный судья соревнований:
Здесь присутствуют, только в скрытом виде, очень большая сила, ловкость и координация. Очень большая насыщенность движений, и в то же время это не смотрится как спорт, благодаря очень высокому качеству движения.