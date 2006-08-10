Вместо подлинника - копия

Отныне музеи будут выдавать своим посетителям для работы не музейные предметы, а их достоверные копии. Соответствующее положение о порядке работы посетителей музеев с экспонатами и музейными коллекциями утверждено Советом Министров. Желающим исследовать подлинники придётся обращаться за письменным разрешением к руководителю музея. В случае особой ценности экспоната доступ к работе с ним будет ограничен. А контролировать процесс в обязательном порядке будут музейные работники. Копии же ценностей будут выдаваться посетителям только при их наличии. Утвержденные правила работы с музейными коллекциями обязательны для всех государственных и частных музеев республики.