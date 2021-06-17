«Вместе отпразднуем мой праздник». Алёна Ланская рассказала о большом сольном концерте в день её рождения

Ольга Коршун, ведущая: Давайте вернемся к вашему творчеству, потому что для вас 2020 год юбилейный. Юбилей вашей творческой деятельности. По понятным причинам концерты были отменены, но в этом году вы начали уже свой звездный марафон. Расскажите, чем будите удивлять и радовать своих зрителей?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Так произошло по обстоятельствам, независящим от нас. Мой юбилейный тур, посвященный моему личному юбилею, 35-летию, и 15-летию творческой деятельности, пришлось перенести на 2021 год. Первый мой концерт, который мы реанимировали, был 10 февраля в Солигорске. Этот концерт проходил уже в новой реальности, уже люди в зале должны были сидеть в масках, везде были розданы антисептики. По ощущениям что-то такое интересное происходило, потому что начинал как будто все с нуля. Было жуткое волнение, но в зале было больше половины людей, больше половины зала. Я считаю, что концерт прошел очень удачно для первого мероприятия. Потом уже следующий концерт в Борисове с аншлагом прошел.