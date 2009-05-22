Владыка Филарет: Средством выхода из кризиса является выявление скрытых манипуляций в экономике

Такое мнение высказал сегодня Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, открывая 15-е Международные Кирилло-Мефодиевские чтения в Минске. Предстоятель БПЦ также отметил целесообразность поощрения личной экономической инициативы, поддержки индивидуального предпринимательства, опоры на мелкий и средний бизнес.

- События доказали, что корни кризиса уходят гораздо глубже макроэкономических слоев и питаются на микроэкономическом, микросоциальном уровне, - отметил владыка. - Мы столкнулись не с временным сбоем рыночного механизма, а с кризисом системы, - добавил он. По словам митрополита, сегодня многие спорят о причинах глобального кризиса, но, как правило, спорящие не хотят слушать друг друга.



- Экономическая система не является вечным и неизменным установлением. Это порядок производства и перераспределения создаваемых материальных благ, установленный правовым образом. При этом любая система перераспределения всегда будет казаться кому-то несправедливой, - отметил владыка.

Всякая попытка создания государства безгрешных людей, обладающего совершенной экономической системой, будет утопией. Экономическая справедливость - неизменная данность истории человеческого рода. Когда Христос говорит: «Царство мое - не от мира сего», это не означает отказа от справедливости, но подчеркивает относительный характер любых экономических постулатов, отметил предстоятель БПЦ.



- Это означает, что экономические системы могут и должны меняться, если оказываются разрушительными, если в конкретной ситуации не служат преодолению несправедливости, а наоборот - подталкивают к ней, - подчеркнул Филарет. Он добавил, что Церковь признает право на существование многообразных экономических укладов, форм собственности, не отдавая предпочтения ни одной, так как при каждой из них возможны и греховные, и нравственные методы использования материальных благ.



В условиях кризиса спасение таких составляющих экономики, как банковская система, рабочие места и структурообразующее производство, равно важно.

- Однако усиление одной за счет другой таит в себе коварную опасность, - заявил Патриарший Экзарх.

- Нельзя обращать внимание только на макроэкономические схемы и рычаги, потому что это может привести к забвению интересов многих людей, - добавил он.



По словам владыки Филарета, миф о саморегулирующейся рыночной экономике развенчан.

- Социально-экономическая стабильность зависит от конкретной устойчивости жизненных условий простых тружеников, способных своей здоровой инициативой поддержать не только себя и свои семьи, но и создать рабочие места для своих соотечественников, - считает митрополит.



- Стабилизация мировой экономики невозможна без возрождения взаимного доверия между экономическими институтами и отдельными индивидуумами, - резюмировал предстоятель БПЦ, передает корреспондент БЕЛТА.