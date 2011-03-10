Владимиру Гостюхину исполнилось 65 лет

С юбилеем народного артиста Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.

Одной из первых работ Гостюхина в кино была роль Красильникова в сериале «Хождение по мукам». И сегодня имя артиста широко известно любителям кино. Число сыгранных ролей приближается к сотне. Популярными картинами стали «Время выбрало нас», «Возьму твою боль», «Урга. Территория любви», «Сын за отца», «Дальнобойщики» и другие.

Владимир Гостюхин — лауреат многих премий, в том числе «За духовное возрождение», специального приза Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» и премии Союзного государства. На международных кинофестивалях белорусский артист удостаивался главных призов за лучшую мужскую роль. В свой день рождения Владимир Гостюхин выйдет на сцену Театра-студии киноактера в спектакле «Анна Снегина», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».