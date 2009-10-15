Владимир Путин стал героем мультсериала «Гриффины»

Премьер-министр РФ появился в очередной серии популярного мультсериала для взрослых.

Об этом сообщает newsru.com со ссылкой на сайт Life News. В новой серии малыш Стьюи и собака Брайан оказываются в Москве. В российской столице герои подвергаются аресту, поскольку выглядят подозрительно на улицах, где появляются только медведи на велосипедах. Арестовавшие Стьюи и Брайана солдаты принимают их за американских шпионов и ведут к главе российского правительства.

В мультфильме Путин использует нунчаки как вешалку для плаща, стреляет в стену из арбалета, чтобы повесить галстук, и прикуривает от зажигалки в виде автомата Калашникова в натуральную величину. В кабинете российского премьера висят портреты Ленина и Сталина. Стьюи и Брайан каждый раз пугаются, когда российский премьер берется за оружие, но затем он показывает им культовый мультфильм «Ежик в тумане» (отрекомендован как «юмористическая короткометражка»), и герои благодарят его за помощь.