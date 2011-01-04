Владимир Короткевич — первый белорусский писатель, который писал в стилях хоррор и готики

На восточном рубеже Беларуси, в городе Орша, на берегу Днепра, стоит памятник Владимиру Семеновичу Короткевичу. Именно с изучения творчества этого писателя началось повальное увлечение белорусской культурой, которая перешла из разряда старых и забытых в разряд модных и актуальных.

В ноябре 2010 года Владимиру Семеновичу исполнилось бы 80 лет. Орша — родной город писателя, где на центральной площади находится его музей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Пашкович, старший научный сотрудник музея:

З 1925 года ў гэтым доме знаходзіўся гарадскі радзільны дом. Менавіта тут 26 лістапада 1930 года нарадзіўся будучы знакаміты пісьменнік Уладзімір Караткевіч.

Экспозиция открылась в 2000 году, в день 70-летия литератора. Здесь собрано много рабочих вещей писателя и даже воссоздано его рабочее место в Минске. Владимир Короткевич в разном возрасте и в разном настроении задумчиво смотрит с фотографий на стенах. И во взгляде его чувствуется что-то мистическое.

На этом крыльце (см. видео к сюжету — прим. ред.) Владимир Короткевич совершил свое первое пророчество.

Ольга Пашкович:

Аднойчы, калі Уладзімір Караткевіч быў яшчэ маладым, ён ішоў па былой вуліцы Пецярбургскай (зараз — Леніна). Пачаўся моцны дождж. Яны схавахілся на ганку пад высокім навесам гэтага дома. Уладзімір Караткевіч жартаваў, смяяўся і сказаў: «Калі я вырасту і буду знакамітым чалавекам, у гэтым доме будзе мой музей».

В 1966 году выходит романа Владимира Короткевича «Христос приземлился в Гродно», подзаголовок — «Евангелие от Иуды». На такие темы не только в Советском Союзе, но и на западе еще не говорили! Короткевич предвидел будущее, знал, что будет волновать умы людей завтра. По этой книге был снят фильм, который был запрещен до 1989 года и до нас дошел в сильно сокращенном варианте. Но по слухам, в 1967 году нередактированную копию кинокартины купил Ватикан.

Владимир Короткевич — пионер в белорусской мистике. Именно по его произведению снят первый белорусский фильм в стиле хоррор.

«Дикая охота короля Стаха» — истинно готическая лента, снятая во времена СССР. Да, произведение именно готическое — это не ужасы, не мистика, не детектив. Мрачный обветшалый замок в окружении тусклых серых болот. Древние легенды и родовые проклятия. Живописно изувеченные тела мертвых и пепельные маски тех, кто еще жив, на чьем лице печать неотвратимой смерти. Материализм трусливо отступает здесь под натиском мистических сил.

В 1937 году Володя Короткевич был зачислен в первый класс средней школы № 3 г. Орши. В год смерти писателя в этой школе был основан музей «Слава учителю!»

Лилия Радомская, учитель:

Центральное место в музее — зал памяти Владимира Семеновича Короткевича, бывшего ученика нашей школе, замечательного писателя. Я потратила 15 лет своей жизни, чтобы создать этот великолепный музей. Всё начиналось в 1984 году. Тогда еще никто не занимался увековечиванием памяти Владимира Короткевича в нашем городе.

Стараниями учителей школы музей начал функционировать.

***

Черный замок Ольшанский существует не только на страницах книги, но и в действительности — недалеко от Ошмян, рядом с деревней Гольшаны. Местные в один голос утверждают, что в нем на самом деле водятся призраки.

Алесь Кушнер, директор турагентства:

Было шмат выпадкаў на тэрыторыі і кляштара, і самого замку — людзі бачылі. Прыязджалі навукоўцы і даказвалі, што тут сапраўды нешта не тое: прыборы паказвалі прысутнасць нечага незразумелага.

***

Еще одна на первый взгляд мистическая история: уже много лет Владимира Семеновича нет в живых, однако его новые книги продолжают издаваться.

Ольга Пашкович:

Калі Уладзімір быў яшчэ зусім маладым студэнтам, ён даслаў вялікі сшытак на 128 старонак Якубу Коласу. У сшытку былі казкі. У 2000 годзе казкі студэнта Уладзіміра Караткевіча былі выдадзены асобнай кнігай «Вясна ўвосень».

В Орше еще живы люди, которые помнят Владимира Семеновича, сидящим именно в этом кресле (см. видео к сюжету — прим. ред.). Он часто приезжал в Оршу, особенно в последние годы своей жизни. Здесь, на улице Космонавтов, теперь улица Короткевича — тут стоит его родительский дом.

В минской квартире писателя бывало много гостей, потому что все его любили. Некоторым он просто так отдавал свои рукописи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Пашкович:

Будучы студэнтам, Уладзімір Караткевіч напісаў раман «Леаніды не вернуцца да зямлі». Калі Вацлаў Жэдліцкі, перакладчык з Чэхаславакіі, пазнаёміўся з рукапісам, ён яму вельмі спадабаўся, таму ён пераклаў твор на чэшскую мову. Гэта кніга выйшла асобна ў Чэхаславакіі за 17 года да таго, як яна выйшла ў Беларусі асобнай кнігай.

Существовал ли «Черный замок Ольшанский» Короткевича на самом деле?