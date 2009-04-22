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Владимир Карачевский: мы не только учим детей музыке, мы их воспитываем (ФОТО)

22 апреля 2009 13:53
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Музыкальный уголок столицы принимал участников выездной коллегии Министерства культуры.

Со всех областей нашей республики в Минск съехались те, кто ежедневно учит наших детей музыке. Гостей приветствовали учащиеся 10-й музыкальной школы. Несмотря на возраст среди них есть немало мастеров-победителей различных конкурсов. И поддерживать юные таланты – одна из главных задач педагогов и руководителей.

– Поставлены задачи о выполнении платных услуг. Раньше на некоторые музыкальные инструменты был большой конкурс, сегодня входят в моду новые инструменты и нам нельзя потерять всё созданное ранее, – отметил начальник управления культуры Мингорисполкома Владимир КАРАЧЕВСКИЙ. – Ведь мы не только учим детей музыке, мы их воспитываем. Ни один из наших детей не состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

Андрей Кунец

Учащиеся 10-й музыкальной школы

# Культура

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