Владимир Карачевский: мы не только учим детей музыке, мы их воспитываем (ФОТО)

Музыкальный уголок столицы принимал участников выездной коллегии Министерства культуры.

Со всех областей нашей республики в Минск съехались те, кто ежедневно учит наших детей музыке. Гостей приветствовали учащиеся 10-й музыкальной школы. Несмотря на возраст среди них есть немало мастеров-победителей различных конкурсов. И поддерживать юные таланты – одна из главных задач педагогов и руководителей.



– Поставлены задачи о выполнении платных услуг. Раньше на некоторые музыкальные инструменты был большой конкурс, сегодня входят в моду новые инструменты и нам нельзя потерять всё созданное ранее, – отметил начальник управления культуры Мингорисполкома Владимир КАРАЧЕВСКИЙ. – Ведь мы не только учим детей музыке, мы их воспитываем. Ни один из наших детей не состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.







