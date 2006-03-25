Владимир Гостюхин собирает друзей

В Доме кино состоялся юбилейный вечер народного артиста Беларуси. В Доме кино состоялся юбилейный вечер народного артиста Беларуси. Поздравить его приехали белорусские звезды эстрады, российские актеры, а также председатель Мингорисполкома Михаил Павлов и министр культуры Владимир Матвейчук. Владимир Гостюхин родился 10 марта 1946 года в Свердловске в рабочей семье. Сегодня он - заслуженный артист России, народный артист Беларуси, лауреат нескольких государственных премий и обладатель приза Гильдии киноактёров <За выдающийся вклад в профессию>. В послужном списке актёра - роли в фильмах <Охота на лис>, <Сказ про Федота Стрельца>, <Подари мне лунный свет>, <Урга. Территория любви> и другие. Заметной экранной работой стал телесериал <Хождение по мукам>. Известность Владимиру Гостюхину принесла роль в картине <Восхождение> Ларисы Шепитько. В начале 80-х актёр переехал в Минск, где работает в театре - студии киноактера. Александр Михайлов, народный артист России: <Мы знакомы больше 20 лет. Вместе снимались. Тогда жизнь была сложнее, мы тогда не думали, что окажемся такими близкими... Замечательный мужик, замечательный талантливый актер>. Николай Бурляев, заслуженный артист России, кинорежиссер: < Таких артистов немного. Он - индивидуальность. И недаром он был признан лучшим актером в СССР>.