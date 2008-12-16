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Витебское народное художественное училище отмечает 90-летний юбилей

16 декабря 2008 17:40
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Культурная элита собралась сегодня в Витебске. 90 лет назад Марк Шагал основал здесь первое в Беларуси художественное училище. Тот период искусствоведы называют «витебским ренессансом». Несколько лет в Витебске по приглашению Шагала преподавал Казимир Малевич. Сегодня в этих стенах уже нет ученических мольбертов, но неповторимая атмосфера творчества сохранилась до сих пор.

У этих полотен нет срока давности. Это подлинные работы учеников и преподавателей народного училища. Одна из них даже отмечена автографом Шагала. Львиную долю представленных на юбилейной выставке экспонатов подарила музею племянница Александра Рома. Художник и искусствовед был правой рукой Шагала в создании витебской школы.

Витебское народное училище в ожидании второго рождения. Проект ее реконструкции представили на инвестиционном форуме в Лондоне. Открытие современного центра искусств, возможно, подарит Витебску новую волну талантливых художников.
# Культура

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