Витебский музей Шагала может стать научным консультантом арт-центра в Нарве

Руководство эстонского города Нарва намерено пригласить «Музей Марка Шагала в Витебске» для научных консультаций по созданию арт-центра, рассказал руководитель консалтинговой компании по развитию туризма Consumetric (Таллин, Эстония) Оливер Лоде.

Эстонский приграничный город Нарва намерен активно развивать туристическую сферу, делая ставку на знаменитых людей, когда-либо бывавших в Нарве. В ряду двух десятков имен особо выделяется имя известного уроженца Витебска — Марка Шагала, пояснил Оливер Лоде. В 2010 году в Нарве собираются отметить столетие со дня пребывания Шагала в этом городе и к тому времени создать арт-центр, где могли бы творить и выставляться современные художники. В качестве консультантов этого проекта местные власти хотели бы привлечь специалистов витебского музея. Как отметил Оливер Лоде, в Нарве открыли «нарвскую страницу» в биографии художника благодаря помощи «Музея Марка Шагала». В свою очередь арт-центр мог бы вести информационную поддержку музея в Эстонии.

Вместе с тем высокий туристический потенциал Беларуси у специалиста в сфере туризма не вызывает сомнений. По мнению Оливера Лоде, для эстонских туристов огромный интерес вызвала бы первозданная природа Беларуси и ее архитектурные памятники советской эпохи. Однако самым привлекательным для зарубежных туристов является имя Шагала и все, что с ним связано. «Беларуси есть что показать и чем удивить, но белорусские компании мало продвигают свои туристические продукты на рынки Северной Европы», — с сожалением добавил собеседник в интервью агентству БЕЛТА.