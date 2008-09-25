Витебский летний амфитеатр снова встречает участников общественно-культурной акции "Мы – беларусы!"

Среди них – Президентский оркестр Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина, Алексей Хлестов, Георгий Колдун, группы "Палац" и многие другие. Под девизом "Здоровье нации в руках молодых" на сегодня также запланирован легкоатлетический пробег. Кроме того, на площади Свободы впервые продемонстрируют новый мультимедийный проект "Они сражались за Родину". Он посвящен советским солдатам, погибшим при обороне и освобождении Витебска в годы Великой Отечественной.



Акция "Мы — беларусы!", своего рода, пропаганда в нашей стране и за ее пределами духовных и культурных ценностей белорусского народа. А также достижений современного отечественного музыкального, хореографического, эстрадного и театрального искусства.



Заключительный концерт республиканской общественно-культурной акции "Мы — беларусы!" состоится 27 сентября в столице на площадке аэропорта "Минск-1". Организаторы мероприятия, среди которых и телеканал СТВ, представят горожанам фееричное пятичасовое музыкальное шоу.