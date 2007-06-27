Витебск в ожидании культурного шока

Осталось восемь дней до начала "Славянского базара". В этом году 16-й Международный фестиваль искусств станет настоящим интернациональным форумом.

Еще не остыла площадка амфитеатра от красочных феерий прошлого года, как начали готовиться к нынешнему "Славянскому базару". Реконструированная площадка летнего амфитеатра, новое музыкальное и световое оборудование - технически "базар" подготовлен как никогда.

За творческую составляющую в ответе больше 4 тысяч участников из трех десятков стран. Среди них звезды первой величины - София Ротару, Валерий Леонтьев, Патрисия Касс. На дни фестивальной недели запланировано более сотни мероприятий - многочисленные концерты, детский музыкальный конкурс, театральная и кинопрограмма. Конкурс молодых исполнителей эстрады на "Славянском базаре" - это особая песня фестиваля.

На звездный Олимп через конкурсные тернии "Славянского базара" прошли многие эстрадные певцы - Ирина Дорофеева, Максим Сапатьков, Петр Елфимов. В этом году в конкурсе молодых исполнителей будут творить свою магию Георгий Колдун и солистка Национального концертного оркестра под управлением Михаила Финберга Анна Благова.

Традиционно на "Слявянском базаре" пройдут дни стран-организаторов - Беларуси, России и Украины. А также День Союзного государства. В программе - интеграционные мероприятия и культурные обмены России и Беларуси, мастер-классы для одаренных детей и Дни славянской письменности. Целый ряд событий, которые еще раз доказывают - наш "базар" уже давно не просто музыкальный форум.