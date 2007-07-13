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Витебск прощается с фестивалем

13 июля 2007 08:24
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16-й фестиваль "Славянский базар в Витебске" - уже почти история...

Вечером 13 июля звучат финальные аккорды одного из крупнейших музыкальных форумов Европы. Традиционный фестивальный гимн "Все цветы июля" завершает "Славянский базар в Витебске".

Финальный аккорд - концерт торжественного закрытия, здесь собрались самые яркие звезды белорусской и российской эстрады. На сцене Летнего амфитеатра: Петр Елфимов, Николай Скориков, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Патрисия  Каас, София  Ротару, Валерий Леонтьев, Борис Моисеев, Лариса Долина, Анита Цой, Игорь Николаев, Эдита Пьеха, Лолита, Лев Лещенко, а также звезды "Евровидения" -  Мария Шерифович, Дмитрий Колдун, Верка Сердючка и Дана Интернэшнл.

# Культура

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