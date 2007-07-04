Витебск приглашает!

С 4 июля аккредитация гостей и участников "Славянского базара в Витебске" будет вестись круглосуточно.

В город на Двине уже прибыло около тысячи гостей и участников из заявленных 4,5 тыс. В нынешнем году на фестивале ожидают гостей из 32 стран, в том числе из США, Китая, Польши, Франции, Италии, Германии и даже Австралии.

О фестивальных событиях будут рассказывать более 300 журналистов из 15 стран мира. Впервые в Витебск приедут представители СМИ Венгрии и Кубы. В фестивальный город прибудут журналисты из Молдовы, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Латвии, Литвы, Болгарии, Словакии, ФРГ, Израиля. В этом году первый украинский телеканал возобновляет прямые трансляции с международного форума искусств в Витебске.

Фестивальные программы будут выходить в эфире национальных каналов страны. Российские СМИ будут представлены как ведущими изданиями и телекомпаниями, так и региональными. На фестивале будут также присутствовать СМИ Союзного государства.