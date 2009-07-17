Витебск на год простился со статусом фестивальной столицы

Финальные аккорды 18-го международного фестиваля искусств прозвучали накануне на сцене Летнего амфитеатра.На этот раз «Славянский базар» собрал более 5 тысяч гостей из 33 стран. И сегодня звёзды ещё порадуют витебчан и гостей города своими выступлениями. На сцене Летнего амфитеатра – арт-группа «Хор Турецкого» с новой программой. А поздно вечером послушать любимые песни «Радио-шансон» приглашают Вилли Токарев, Олег Митяев, Вика Цыганова, группа «Рок-острова», «Дрозды» и многие другие популярные исполнители.