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Витебск на год простился со статусом фестивальной столицы

17 июля 2009 07:31
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Финальные аккорды 18-го международного фестиваля искусств прозвучали накануне на сцене Летнего амфитеатра.На этот раз «Славянский базар» собрал более 5 тысяч гостей из 33 стран. И сегодня звёзды ещё порадуют витебчан и гостей города своими выступлениями. На сцене Летнего амфитеатра – арт-группа «Хор Турецкого» с новой программой. А поздно вечером послушать любимые песни «Радио-шансон» приглашают Вилли Токарев, Олег Митяев, Вика Цыганова, группа «Рок-острова», «Дрозды» и многие другие популярные исполнители.
# Культура

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