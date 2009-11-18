Витебск диктует танцевальную моду

Вместо балетных пачек – деревянные ящики, Бах в электронной аранжировке и классические па с элементами брейка.

В городе над Двиной открылся XXII Международный фестиваль современной хореографии. Вместо балетных пачек – деревянные ящики, Бах в электронной аранжировке и классические па с элементами брейка. Это — современная хореография. Все дело в сочетании несочетаемого.

Ольга Скворцова и Дмитрий Залесский, руководители театра современной хореографии «D. O. Z. SK. I» (Минск):

Здесь очень много смешения классического в нашем прочтении, представление о классике и неклассике, смешение времён.

Учиться языку танца никогда не поздно. Участники фестиваля мастерство совершенствуют здесь же, между выступлениями. За кулисами день начинается с мастер-класса.

Татьяна Островерх, хореограф-постановщик (Украина):

Мне очень нравится эта идея, потому что на территории СНГ такого нет, к сожалению, ни в России, ни в Украине. Есть какие-то коммерческие спектакли, концерты. Но чтобы все съезжались, бросали свои дела в разгар сезона — такого нет.

Феномен фестиваля не могут объяснить даже его корифеи – Пермский балет Евгения Панфилова. 22 года подряд один из самых титулованных коллективов в балетном мире проводит 33 часа в пути, чтобы выйти на витебскую сцену.

Наталья Ленских, директор театра «Балет Евгения Панфилова»:

Здесь встречаются разные хореографы, обмениваются опытом. Сегодня это не так часто встречается, а у вас — стабильно, ежегодно.

Впрочем, гран-при фестиваля в этом году в любом случае останется в Беларуси. В конкурсной программе впервые участвуют только отечественные коллективы.

Программа фестиваля полна премьер и неожиданностей. Завтра зрители увидят масштабный международный проект хореографов и танцовщиков из Швейцарии, Италии, Франции и США. Главная конкурсная интрига раскроется в эту субботу.