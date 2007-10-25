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Виртуально воссоздать реально разрушенное

25 октября 2007 17:25
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В Беларуси впервые пройдет международный конкурс на лучшую трехмерную модель объекта историко-культурного наследия Беларуси.

Среди конкурсных работ - Мирский замок, Борисоглебская церковь в Гродно и  уничтоженная ратуша в Могилеве. Цель конкурса - создать каталог виртуально воссозданных памятников архитектуры.

Игорь Морозов, председатель жюри конкурса, кандидат архитектурных наук, профессор: "Если мы увидим, что работа серьезная, глубокая, обстоятельная, то мы с привлечением экспертов фундаментального характера будем предлагать эти работы на рассмотрение в Министерстве культуры, которые решают о целесообразности реставрации, вполне реально." 

 

# Культура

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