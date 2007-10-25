Виртуально воссоздать реально разрушенное

В Беларуси впервые пройдет международный конкурс на лучшую трехмерную модель объекта историко-культурного наследия Беларуси.

Среди конкурсных работ - Мирский замок, Борисоглебская церковь в Гродно и уничтоженная ратуша в Могилеве. Цель конкурса - создать каталог виртуально воссозданных памятников архитектуры.

Игорь Морозов, председатель жюри конкурса, кандидат архитектурных наук, профессор: "Если мы увидим, что работа серьезная, глубокая, обстоятельная, то мы с привлечением экспертов фундаментального характера будем предлагать эти работы на рассмотрение в Министерстве культуры, которые решают о целесообразности реставрации, вполне реально."