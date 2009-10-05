Винни-Пух и все-все-все вернулись

«Возвращение в Стоакровый Лес» - первое официальное продолжение знаменитой серии книг о Винни-Пухе А.Милна - поступило 5 октября в магазины США и Великобритании.

Как сообщает The New York Times, американский тираж книги составляет 300 тысяч экземпляров.

Книга состоит из десяти рассказов, написанных английским писателем Дэвидом Бенедиктусом, на счету которого уже есть несколько романов. Иллюстрации к ней нарисовал художник Марк Берджесс. Кандидатуру автора и художника одобрил фонд Pooh Properties Trust, управляющий наследием Алана Александра Милна, автора оригинальной истории о Винни Пухе, и иллюстратора Эрнеста Шепарда.

В повести появился новый персонаж – это выдра по имени Лотти, которая отлично играет в крикет. Ослик Иа-Иа стал чуть более оптимистичным и энергичным, чем был, в остальном же мир персонажей практически не изменился: Кристофер Робин, возвращаясь из школы, проводит время со своими друзьями, а в голове у Винни-Пуха по-прежнему опилки.

В опубликованном месяц назад The Daily Telegraph введении в книге персонажи беседуют с автором, который обещает написать об их новых приключениях. В небольшом отрывке упоминаются и сам Пух, и Пятачок, и Кристофер Робин, и ослик Иа-Иа. Пятачок сетует на трудности счета до 80 и говорит, что ему совсем не нравились старые истории о Слонопотамах, а Иа-Иа сомневается в способности рассказчика что-нибудь записать верно: «Что он знает об осликах?»

«Очарование Милна – это очарование неизменного мира», говорит Бенедиктус. - «Я не хотел написать стилизацию, я не хотел написать пародию», - добавляет он.