Виктор Туров, белорусский режиссер и сценарист, входит в топ-50 самых известных кинематографистов мира

Народному артисту СССР и Беларуси Виктору Турову 25 октября исполнилось бы 75. В Могилеве по традиции сегодня стартует кинонеделя «Туровская осень». Самые популярные картины зрители снова увидят в кинотеатрах. За 37 лет творческой жизни Виктор Туров создал около двух десятков картин. Многие из них отмечены наградами самых престижных кинофестивалей. Лента «Через кладбище» решением ЮНЕСКО внесена в список ста лучших фильмов мира. Значительной стала лента «Я родом из детства». Два фильма из «Полесской хроники" – «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» называют вершиной мастерства Турова.