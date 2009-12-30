Его называли властелином сцены, хотя он и сам был во власти. Своих ролей.

В Купаловском театре Виктор Тарасов играл более 40 лет. Он, как никто умел перевоплощаться — менять внешность и, казалось, даже душу. Актер мог тихо залечь на дно, играя главного героя пьесы Горького и так же быстро вызвать цунами в постановке «Константин Заслонов». Всего в творческом багаже Тарасова — более 70 ролей в театре и столько же в кино.

Геннадий Овсянников, народный артист Республики Беларусь:

Он мог все: от социального героя, героя-любовника, любую характерную роль. И человек это изумительный был — тонкий, нежный, не вступающий ни в какие закулисные передряги. Он просто занимался своим делом.

Виктор Тарасов всегда горел и на сцене, и в жизни. И от этого становилось всем светлее. Этот свет актер принес даже в последнюю роль в своей жизни. В пьесе Дударева «Вечер» Тарасов сыграл пожилого человека, который не боится смерти, но боится умирать в одиночестве.