VIII Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно: более 30 подворий знакомят горожан со своей культурой и традициями

Сегодня Гродно стал настоящим средоточием культур. Жители и гости города знакомились с традициями и кухней народов, проживающих в Беларуси.

В рамках VIII Республиканского фестиваля национальных культур в центре города свои двери открыли более трех десятков подворий. И каждый стремился удивить гостей и строгое жюри форума.

VIII Республиканский фестиваль национальных культур открылся вчера, но именно сегодня проходят все основные мероприятия.

Кроме песенных и музыкальных конкурсов, свои двери распахнули национальные подворья. Познакомиться с культурой и традициями народов, отведать блюда национальной кухни сегодня смогли все желающие.

Приобщаться к культуре других народов гродненцы начали с самого утра. Только на цыганском подворье задерживались по несколько часов. Вместе с артистами и пели, и танцевали.

Олег Козловский, глава белорусской цыганской диаспоры:

Во все исторические времена цыганская пляска, музыка и песни, которые мы поем на цыганском языке, были завораживающими. Жители Беларуси, которые не понимают цыганского языка, плачут. Это у нас в крови, это передается из поколения в поколение.

Вообще, мне нравится этот праздник. Это такой праздник, что мы можем гордиться Беларусью.

Кроме танцев и песен, участники фестиваля демонстрировали национальный обряд «Родины». Самой эмоциональной жюри признало постановку башкир и татар. По традиции, новорожденному первую колыбельную поют все женщины рода. Тогда малыш будет расти спокойным и здоровым.

Эльвира Левшевич, председатель международного общественного объединения татар и башкир «Родина»:

С рождением ребенка до сорока дней все родственники обязательно должны посетить маму. Приходят с подарками, сами готовят блюда и приносят свои, чтобы не обременять молодую маму.

Популярным у гостей фестиваля оказалось и азербайджанское подворье. Мурали Муралиев, как истинный горец, гостей встречает зажигательными национальными танцами. В нашей стране он более 20 лет. Фестиваль для него — прекрасная возможность встретиться с земляками.

Мурали Муралиев, представитель азербайджанской диаспоры в Беларуси:

Мы здесь прикасаемся к своей культуре, обычаям, традициям. Видим всех своих друзей, общаемся — и это радует нас.

Освоились на улицах старого Гродно и новые национальные объединения, которые впервые принимают участие в фестивале. Китайское подворье, к примеру, было ничуть не меньше русского или украинского. Здесь можно было поучаствовать в чайной церемонии или научиться писать иероглифы.

Мэй Ханьчэн, секретарь посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Этот фестиваль способствует укреплению дружбы и пониманию между людьми, между народами. И, конечно, для наших студентов, нашего народа. Мы хотим больше познакомиться с белорусскими друзьями и белорусской культурой.

Национальные подворья будут принимать гостей до позднего вечера. Второй фестивальный день завершится большим гала-концертом и праздничным салютом.

Юрий Карнелович, Николай Лапин. Телекомпания СТВ, Гродно.