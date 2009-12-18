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Вифлеемский огонь - в Гродно

18 декабря 2009 09:20
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К международной акции-эстафете подключилась и Беларусь.

Более 20  лет пламя, зажженное от Негасимой лампады в Базилике Рождества Христова в Вифлееме, передают из рук в руки, из храма в храм. Лампада со священным огнем будет выставлена в гродненском Фарном костеле. Верующие любой конфессии смогут зажечь от нее свечу и принести символ мира и добра  в свой дом.

Далее Вифлиемский огонь направится в Минск, Лиду, Молодечно и другие города, затем эстафету примет Россия. 

В белорусскую столицу его доставят в субботу - в архикафедральный костел Имени Пресвятой Девы Марии, где вечером  пройдет служба, а частицы огня передадут в другие костелы Минска.

В Витебске 19 декабря в Свято-Успенском храме огонь торжественно будет передан скаутам из России. Здесь пройдет торжественный молебен.

# Культура

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