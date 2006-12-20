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"Вифлеемский огонь" прибыл в Гродно

20 декабря 2006 17:44
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Одна из величайших христианских святынь - "Вифлеемский огонь" 20 декабря прибыл в Гродно. Он зажжён в пещере, где по преданию родился Иисус Христос.Символ Рождества отправится в главный католический храм города - Фарный костёл. Впервые идея передавать огонь всем верующим из разных стран родилась в 1986 году в Австрии. Молодёжные организации этой страны доставили огонь из Вифлеема к себе на родину, а от туда символ христианства разъехался по всей Европе. В Беларусь Вифлеемский огонь привозится уже несколько лет подряд.
# Культура

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