Вифлеемский огонь начинает путешествие по Беларуси

Зажженный от Негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме огонь белорусам передадут польские скауты на польско-белорусской границе.

Днем в Фарном костеле в Гродно состоится богослужение. Лампада со священным огнем будет выставлена у центрального алтаря и зажечь от неё свечу сможет каждый желающий.

Завтра огонь встретят в Минске в Архикафедральном костеле Святого Имени Пресвятой Девы Марии, и сразу передадут в Красный костел и другие приходы, в том числе и православные, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Беларусь одиннадцатый раз принимает участие в международной эстафете «Вифлеемский огонь мира и дружбы». Акция проходит при поддержке православной и Римско-католической церкви.