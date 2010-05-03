Видео. Выставка Такеши Китано в Париже

Китано прославился в начале 80-х, когда сыграл роль в фильме Нагиса Ошимы «Счастливого рождества, мистер Лоуренс!» В Японии Такеши Китано знают по его комическим ролям. В остальном мире он известен как живописец и актер артхаусного кино.

Премьера известного фильма «Ахиллес и черепаха» с участием Такеши Китано была прошлым летом на Каннском фестивале. Его партнершей по фильму была актриса Канако Хигучи. А в этом году внутри художественного центра Картье в Париже развернулась выставка художественных произведений Такеши Китано. Он увлекся анализом своего детства и всего творческого пути в целом.

Такеши Китано:

Когда я был маленьким, я игрался с животными, теперь я играюсь со взрослыми женщинами и мужчинами. Разве не хочется откинуть условности? Разве не хочется снова стать наивными? Каждый понимает смысл моих произведений только после того, как откажется от стандартов. Думаю, что в искусстве важно предлагать своим наблюдателям настоящие приключения, чтобы не быть копией своих предшественников.