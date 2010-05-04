Видео. Столичное телевидение на выставке «СМИ в Беларуси»

В Минске открылась 14-ая международная выставка «СМИ в Беларуси». Газеты, журналы, радио, телевидение, информационные агентства - около сотни экспонентов из 10 стран мира.

Наша выставка СМИ — одна на постсоветском пространстве. Три года как подобный медиа-форум закрыли в Москве. Впервые за четырнадцать лет, среди участников — операторы кабельного и спутникового TV. На шестьсот участников — восемьдесят стендов.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Белорусские СМИ не хуже, чем у соседей. С гордостью могу сказать, что у нас активно развиваются региональные СМИ. Стремительно развивается региональное телевидение.

Впервые посетителям предложили попробовать себя в роли ведущего новостей СТВ «24 часа». Кресло уступила Ольга Бельмач — лучший ведущий информационных программ этого года.

Импровизированный телемост устроил и наш «Большой город». Вопрос чиновнику Мингорисполкома мог задать каждый желающий. Работала специальная телекамера. Все ответы — уже в ближайшем эфире программы.

Екатерина Забенько, ведущая программы «Большой Город»:

Минчан интересует все: когда будут отремонтированы дороги, когда построят мосты-развязки, когда будут сданы новостройки, когда будут построены поликлиники, какие новые спортивные объекты появятся в Минске.

Екатерина Расолько, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.