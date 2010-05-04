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Видео. Репетиция «J:Морс», Сереги и «Би-2» перед концертом СТВ в Витебске

04 мая 2010 06:26
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Телеканал «СТВ» открыл концертный сезон в Витебске. Чтобы «живой» звук звучал идеально, саунд-чеки сегодня длились дольше обычного. На репетиции музыканты тщательно настраивали каждый музыкальный инструмент.

Владимир Пугач, лидер группы «J:Морс»:
Каждый концерт – это отдельное событие. Никогда не известно, как получится. От саунд-чека зависит далеко не все.

Серега:
Мы играем сейчас в таком утяжеленном составе. Сегодня мы это покажем. Я надеюсь, что будем качать не уже рокеров.

Группа «Би-2»:
Последний раз, когда мы здесь играли, крыши не было (5 лет назад), крышу поставили – это хорошо.
Нам просто приятно всегда приезжать в Беларусь, потому что это наша родина, всегда с большой радостью мы ездим на гастроли в родные пенаты.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебск.

# Культура

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