Видео. Репетиция «J:Морс», Сереги и «Би-2» перед концертом СТВ в Витебске

Телеканал «СТВ» открыл концертный сезон в Витебске. Чтобы «живой» звук звучал идеально, саунд-чеки сегодня длились дольше обычного. На репетиции музыканты тщательно настраивали каждый музыкальный инструмент.

Владимир Пугач, лидер группы «J:Морс»:

Каждый концерт – это отдельное событие. Никогда не известно, как получится. От саунд-чека зависит далеко не все.

Серега:

Мы играем сейчас в таком утяжеленном составе. Сегодня мы это покажем. Я надеюсь, что будем качать не уже рокеров.

Группа «Би-2»:

Последний раз, когда мы здесь играли, крыши не было (5 лет назад), крышу поставили – это хорошо.

Нам просто приятно всегда приезжать в Беларусь, потому что это наша родина, всегда с большой радостью мы ездим на гастроли в родные пенаты.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебск.