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Видео. Новый рекорд Гиннеса - гигантский карточный домик

03 мая 2010 17:52
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В «Венецианском казино» в китайском городе Макао рекордсмен книги рекордов Гиннеса Браян Берг построил карточный дом длиной 10 метров и высотой 3 метра.

Браян Берг, рекордсмен:
Игра в карты – мое любимое занятие. Я строю из них самые невероятные конструкции без помощи веревок и клея.

На строительство у архитектора ушло 44 дня, а все было разрушено за минуту. Общая масса карточных колод была 272 кг.

Самое интересное для посетителей казино началось после разрушения.  Из 212 000 карт была одна золотая, и кто нашел бы ее,  получил 1000 000 долларов. На поиски давалось только 2 минуты. Но золотая карта не нашлась, поэтому герой соревнований получил утешительный приз 32 000 долларов.

# Культура # Необычное

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