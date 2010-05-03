Видео. Новый рекорд Гиннеса - гигантский карточный домик

В «Венецианском казино» в китайском городе Макао рекордсмен книги рекордов Гиннеса Браян Берг построил карточный дом длиной 10 метров и высотой 3 метра.

Браян Берг, рекордсмен:

Игра в карты – мое любимое занятие. Я строю из них самые невероятные конструкции без помощи веревок и клея.

На строительство у архитектора ушло 44 дня, а все было разрушено за минуту. Общая масса карточных колод была 272 кг.

Самое интересное для посетителей казино началось после разрушения. Из 212 000 карт была одна золотая, и кто нашел бы ее, получил 1000 000 долларов. На поиски давалось только 2 минуты. Но золотая карта не нашлась, поэтому герой соревнований получил утешительный приз 32 000 долларов.