Видео. Новые приключения знаменитого Робин Гуда

Скоро будет премьера нового фильма о приключениях Робин Гуда, режиссёра Ридли Скотта. В главной роли – Рассел Кроу и Кейт Бланшетт.

Образ Робин Гуда так в истории не нашли. Считается, что он жил где-то в XIV столетии, но популярной является версия Вальтера Скотта, по которой он жил в XII столетии и был соратником короля Ричард Львиное сердце.

Браян Грейзер, продюсер:

Меня заинтересовала не идея снять легенду про народного мстителя, а масштабный исторический фильм про XII столетие, про борьбу с нормандскими завоевателями.

Бюджет этого фильма составляет 130 млн. долларов. В Америке подобные проекты редко становятся прибыльными, за исключением предшествующего «Робин Гуда» и «Гладиатора».

Ридли Скотт, режисер:

Я еще в колледже рисовал кадры для этого фильма. Сейчас я хочу повторить успех «Гладиатора».

На главную женскую роль пробовались Скарлетт Йоханссон , Анжелина Джоли и Натали Портман, но получила эту роль Кейт Бланшетт.

Кейт Бланшетт, актриса:

Всегда интересно работать рядом с настоящими мастерами. Очень тяжело сниматься, когда на площадке не менее десяти камер. Отсутствуют ориентиры, и ты должен не играть, а жить там.

Марк Стронг, актер:

Каждый может включить камеру и что-нибудь снять, но рассказать историю и привлечь внимание зрителей, перенести их в другое измерение, может не каждый. И я не знаю лучшего мастера, чем Ридли Скотт.

Рассел Кроу, актер:

Осуществление этого проекта под режиссерством Ридли Скотта было моей мечтой.