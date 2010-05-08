Видео. Новые приключения знаменитого Робин Гуда

Скоро будет премьера нового фильма о приключениях Робин Гуда, режиссёра Ридли Скотта. В главной роли – Рассел Кроу и Кейт Бланшетт.
Образ Робин Гуда так в истории не нашли. Считается, что он жил где-то в XIV столетии, но популярной является версия Вальтера Скотта, по которой он жил в XII столетии и был соратником короля Ричард Львиное сердце.
Браян Грейзер, продюсер:
Меня заинтересовала не идея снять легенду про народного мстителя, а масштабный исторический фильм про XII столетие, про борьбу с нормандскими завоевателями.
Бюджет этого фильма составляет 130 млн. долларов. В Америке подобные проекты редко становятся прибыльными, за исключением предшествующего «Робин Гуда» и «Гладиатора».
Ридли Скотт, режисер:
Я еще в колледже рисовал кадры для этого фильма. Сейчас я хочу повторить успех «Гладиатора».
На главную женскую роль пробовались Скарлетт Йоханссон , Анжелина Джоли и Натали Портман, но получила эту роль Кейт Бланшетт.
Кейт Бланшетт, актриса:
Всегда интересно работать рядом с настоящими мастерами. Очень тяжело сниматься, когда на площадке не менее десяти камер. Отсутствуют ориентиры, и ты должен не играть, а жить там.
Марк Стронг, актер:
Каждый может включить камеру и что-нибудь снять, но рассказать историю и привлечь внимание зрителей, перенести их в другое измерение, может не каждый. И я не знаю лучшего мастера, чем Ридли Скотт.
Рассел Кроу, актер:
Осуществление этого проекта под режиссерством Ридли Скотта было моей мечтой.