Видео. Крупнейшая в Беларуси выставка-ярмарка книг открылась в Минске

619 экспонентов из 26 стран. Почетным гостем стала Франция. Родине Оноре де Бальзака и Виктора Гюго выделено в павильоне больше 200 квадратных метров. Эта территория стала местом автограф-сессий французских писателей и громких презентаций книжных новинок.

Предисловием к книжному пиру стало торжественное открытие в присутствии многочисленных послов, министров, журналистов и просто читателей. В самом начале фраза «книга жива» звучала не просто поэтично, а и реалистично. Особенно белорусская.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Мы в прошлом году издали более 10 тысяч наименований тиражом порядка 20 миллионов. Наша книготорговля является прибыльной и она успешно функционирует.

В большом книжном городе приняли гостей из 26 стран. Больше шести сотен экспонентов, разных по форме и по содержанию.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Гэты праект паказвае нам, што новага з’явілася ў кнігавыданні, у нашым друку, што новага нам прадставілі пісьменнікі за апошні год. Гэта вельми важна.

Почетный гость выставки – Франция. С родины Оноре де Бальзака и Виктора Гюго, богатой на романы высокой пробы о любви, приехали писатели самого разного жанра. Например, Анн-Мари Поль – в прошлом знаменитая модель, а в настоящем – знаменитая писательница, произведениями которой зачитывается вся французская молодежь.

Анн-Мари Поль, писательница (Франция):

Мне бы хотелось одназжды выступить перед белорусской публикой на белорусском языке, но, конечно, это часть мечты. Но тот факт, что я переведена на русский — для меня это очень много.

Здесь и книги про знаменитую французскую кулинарию от именитых актеров. Рядом же – сокровищница русской литературы. Выглядит все крайне органично.

Мишель Ренери, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

В этом мире культуры литературы французская, русская и белорусская вместе – это хороший символ сотрудничества.

За пять дней выставки автограф-сессии и громкие презентации книг – одна за другой. Писатели говорят о своих творческих планах и вспоминают, какой ценой им давалось сотрудничество с издателями.

Михаил Веллер, писатель (Россия):

Как только кончились советские зажимы, я тут же стал издавать себя сам, пока не перешел к издателю. Я находил деньги, находил бумагу и типографию, сам делал макет, сам вычитывал корректуру, сам рисовал обложку.

Впрочем, опыт Веллера некоторые наши соотечественники используют и в XXI веке.

Здесь каждый может найти себе книгу по вкусу и по цене. Для любителей, как говорится, штучного товара есть предложение подороже. Автор без издательств и без типографий собственноручно от «А» до «Я» создал работу, за которую коллекционеры уже просят 10 тысяч долларов. Книги «хенд-мейд» от Михаила Бакуменко. Переплет, шрифт старой печатной машинки и вырезки из энциклопедий – он уверен, что достояние нации – это не просто название его книги, а истинная ценность. Издательства не берутся печатать, опасаются, что затраты не окупятся. Насчет выгоды сам автор сомневается, а вот в популярности – уже нет.

Михаил Бакуменко, автор:

Я, когда узнал, что мою книгу читают в Оксфорде, я плечи расправил, у меня спина выпрямилась.

А у белорусов спина выпрямляется, потому что уже десятки лет мы остаемся самой читающей нацией в мире. Несмотря на развитие высоких технологий, книга все равно остается источником знаний.