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Видео. Фильм "Океаны". Люди даже во сне не увидят того, что можно увидеть в этом фильме

08 мая 2010 17:46
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Прокат этой ленты начался 22 апреля. В российском прокате фильм появится только в сентябре.

Видеть то, что видит рыба, плавать рядом с дельфинами, наблюдать за необычными животными — это самое чудесное, что может быть. Фильм под названием "Океаны" полностью передает дух и сущность океана.

Сильвия Эрл, океанограф:
В водном мире существует много животных, о которых никто до сих пор ничего не знает. Никогда раньше в истории люди не имели шансов посмотреть такие глубины океана, а тем более снять кино. Люди даже во сне не видят такого, что я увидела в этом фильме.

# Культура

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