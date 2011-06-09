Вероника Махортова, чемпионка мира по танцам в колясках: За месяц до чемпината я сломала обе лодыжки

Вероника Махортова с детства всегда была активной девчонкой. У нее был озорной характер, а основными друзьями были мальчишки. Но детство для нее быстро закончилось.

Вероника Махортова:

Мало времени в детстве мне осталось. Я поломалась очень рано. Мне не было еще и 14 лет. Доктор мне сказал, что нет шансов ходить.

Веронике предлагали сделать дорогостоящую операцию, но восемь лет назад 15 тысяч евро найти было практически невозможно. Да и шансы на успех операции были невелики. Врачи не давали и 20% того, что она встанет не ноги.

Вероника Махортова:

Шансов мало было. А подвергать себя опасности лежать, прикованной к постели всю жизнь, просто нет смысла.

Кто-то в такой ситуации впадает в депрессию, но у Вероники на хандру времени не было. Мужественная и сильная духом девчонка собрала волю в кулак и начала новую жизнь.

Ваша первая мысль, когда врачи озвучили приговор?

Вероника Махортова:

В то время я не осознавала, что буду всегда в коляске. Я думала, позанимаюсь 5 лет, и все будет хорошо. Но потом времени не хватало об этом думать. Нужно было постоянно восстанавливаться. Травма была очень тяжелая. И школу нужно было заканчивать.

Что Вы предпринимали, чтобы реабилитироваться?

Вероника Махортова:

Привезли мне коляску. Я училась на нее садиться. Падала, ползала. Потом мне отец сделал домашнюю стенку. Сначала меня поднимали, привязывали к ней, чтобы я постояла, и кровообращение появилось в ногах. Дома занималась с гирьками, чтобы руки окрепли. Занималась каждый день. Я вообще стараюсь как можно больше двигаться. Убивать силы, чтобы вернуть то, что было раньше, нет смысла. Моя жизнь ничем не отличается от жізні других девчонок. Я такая же активная, хожу в магазин, в кино, я общаюсь с подругами и ребятами.

Были ли минуты слабости?

Вероника Махортова:

Да. Плакала. Сейчас бывают минуты отчаяния, но уже совсем по-другому поводу. Я уже не плачу от того, что я в коляске. Я плачу, если бывают какие-то неудачи. Но помешать мне сделать то, что я запланировала, очень сложно.

После школы Вероника поступила в Минский Государственный торгово-экономический колледж на дневное отделение. Каждый день она в инвалидной коляске через весь город самостоятельно добиралась на занятия.

Вероника Махортова:

Я приезжала домой и думала, как же мне встать в 5 часов утра и доехать до учебы к 8 часам.

Несмотря на свои ограниченные возможности, Вероника параллельно с учебой в колледже записалась в автошколу и начала осваивать вождение автомобилем. В 2006 году девушке дали телефон Центра реабилитации спортсменов. Ее увлекли танцы на инвалидных колясках. Руководство центра помогло найти партнера.

Вероника Махортова:

Мы с Алексеем встали в пару. Сейчас постоянно встречаемся, созваниваемся, ездим на тренировки. У нас хорошие дружеские отношения. В этом же центре Вероника познакомилась со своим будущим мужем. Вероника Махортова: Какой-то он необычный был. Не такой как все. Мне с ним было интересно.

Прежде чем создать семью, Вероника и Александр четыре года проверяли свои чувства. Их веселая свадьба растянулась на несколько дней.

Вероника Махортова:

Саша не торопился расписываться, возможно, потому что до нашего брака у него уже была жена. Он по гороскопу Овен, а я Скорпион. Так что мы друг друга «бодаем», не уступаем друг другу. Родители посоветовали пожить вместе. В один прекрасный день мы поехали и купили кольца. Поехали на дачу к родителям, одели кольца, еще не поженившись, и подшутили над ними.

Вы учились и сами добирались до учебы. Вам кто-то помогал?

Вероника Махортова:

Если честно, про это и вспоминать не хочу. Мне нужно было немного больше времени, чем здоровому человеку, чтобы собраться. Нужна была помощь, когда не было пандуса. Меня родители или соседи спускали по лестницам на остановку. Дальше я сама ехала. Сесть в транспорт мне отказали только один раз, когда мужчина сказал, что у него у самого спина болит.

Сентябрь 2010 года. Вероника со своим партнером готовилась к ответственным соревнованиям — Кубку континентов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. До состязания оставались считанные дни. Девушка на автомобиле ехала на тренировку и попала в крупную аварию.

Вероника Махортова:

Я уже практически повернула и выехала на прямую, и в меня врезалась легковая машина. Меня развернуло на дороге, я выехала на пешеходный переход и врезалась в столб. Благо, что там не было людей.

Машина разбита. Права забрали. Настроение «хуже некуда!». Но Вероника решает принять участие в соревновании.

Вероника Махортова:

Это моя работа и карьера. Танцы - это часть моей жизни.

На соревнованиях Вероника с партнером выступили хорошо, но мысли все равно были о той злополучной аварии. Когда она вернулась в Минск, узнала, что у нее переломы обеих лодыжек.

Вероника Махортова:

Нужно было наложить гипс до колена. Это было в сентябре. А Чемпионат мира, который проходит раз в два года, был запланирован на 3-4 ноября. Оставался буквально один месяц. ...и тут новый удар судьбы. Те соревнования, к которым Вероника готовилась все последнее время, придется пропустить? Ведь у «колясочников» кости срастаются медленнее, чем у здоровых людей.

Вероника Махортова:

Я сказала своему доктору: Я Вас умоляю! Сделайте все, что возможно. Я должна попасть на этот Чемпионат мира.

Случилось чудо: кости срослись, и Вероника попала на долгожданные соревнования, которые проходили в Ганновере. Что девушка пережила за последние два месяца, словами не передать. Ее проявление мужества и сила воли были вознаграждены. Вероника с партнером стали чемпионами мира!

Вероника Махортова:

Эта медаль для меня очень дорога.

Что входит в Ваши дальнейшие планы?

Вероника Махортова:

Соревнования. Муж работает. Стараемся заработать на свою квартиру.