«Великий Гэтсби» признан самой дорогой книгой 20-го века

Ценность великого произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда ни с чем нельзя сравнить. «Хоббит» Дж. Р. Р. Толкина стоит вторым по списку, однако его цена составляет всего немногим больше 97 тысяч долларов.

По сообщению газеты The Telegraph , в каталог входит множество шедевров литературы, которые впоследствии вышли на экраны, например «Казино «Рояль»» Яна Флеминга, «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, а также «Хоббит» Дж. Р. Р. Толкина.

В каталог включено всего одно первое издание научно-популярной книги, а именно «Общая теория занятости, процента и денег», написанная Дж.М. Кейнсом. Книга находится в идеальном состоянии и стоит почти 11 тысяч долларов.

10 самых дорогих первых изданий литературы 20-го века:

1. «Великий Гэтсби» (Ф. С. Фицджеральд) $373 тысячи

2. «Хоббит» (Дж. Р. Р. Толкин) $97 тысяч

3. «Улисс» (Дж. Джойс) $38 тысяч

4. «Казино «Рояль»» (Ян Флеминг) $37 тысяч

5. «В наше время» (Э. Хемингуэй) $34 тысячи

6. «Властелин колец» (Дж. Р. Р. Толкин) $31 тысяча

7. «Пруфрок» (Т.С.Элиот) $27 тысяч

8. «Ночь нежна» (Ф. С. Фицджеральд) $16 тысяч

9. «Упадок и крах» (Ивлин Во) $15 тысяч

10. «Источник» (Айн Рэнд) $14 тысяч

Тем не менее, эти цифры не включают в себя аукционные расходы. Как правило, на аукционах редких книг с продавца взимается 15-20% комиссии.

Перевод: Лилия Соломенкова