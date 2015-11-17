«Великий Гэтсби» признан самой дорогой книгой 20-го века
Новости США. Стэнли Гиббсон, лондонский агент по продаже марок и монет, составил каталог 35 самых дорогих первых изданий классической литературы 20-го века.
Самым дорогим произведением 20 века названа книга «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, цена которой составляет более 373 тысяч долларов.
Столько стоит ограниченное издание первого тиража, сохранившегося в идеальном состоянии с нетронутой обложкой.
По сообщению газеты The Telegraph, в каталог входит множество шедевров литературы, которые впоследствии вышли на экраны, например «Казино «Рояль»» Яна Флеминга, «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, а также «Хоббит» Дж. Р. Р. Толкина.
Ценность великого произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда ни с чем нельзя сравнить. «Хоббит» Дж. Р. Р. Толкина стоит вторым по списку, однако его цена составляет всего немногим больше 97 тысяч долларов.
В каталог включено всего одно первое издание научно-популярной книги, а именно «Общая теория занятости, процента и денег», написанная Дж.М. Кейнсом. Книга находится в идеальном состоянии и стоит почти 11 тысяч долларов.
10 самых дорогих первых изданий литературы 20-го века:
1. «Великий Гэтсби» (Ф. С. Фицджеральд) $373 тысячи
2. «Хоббит» (Дж. Р. Р. Толкин) $97 тысяч
3. «Улисс» (Дж. Джойс) $38 тысяч
4. «Казино «Рояль»» (Ян Флеминг) $37 тысяч
5. «В наше время» (Э. Хемингуэй) $34 тысячи
6. «Властелин колец» (Дж. Р. Р. Толкин) $31 тысяча
7. «Пруфрок» (Т.С.Элиот) $27 тысяч
8. «Ночь нежна» (Ф. С. Фицджеральд) $16 тысяч
9. «Упадок и крах» (Ивлин Во) $15 тысяч
10. «Источник» (Айн Рэнд) $14 тысяч
Тем не менее, эти цифры не включают в себя аукционные расходы. Как правило, на аукционах редких книг с продавца взимается 15-20% комиссии.
Перевод: Лилия Соломенкова