Ведущими церемонии вручения премии «Оскар»-2010 будут Стив Мартин и Алек Болдуин

Несколько ведущих появятся на церемонии вручения наград Американской киноакадемии не впервые. Так, в 1929 году, в самый первый год вручения «Оскаров», на сцену вышли президент и вице-президент академии, а в 1987 году шоу представляли три человека.

Стив Мартин вел церемонию в 2001 и 2003 годах, а также несколько раз представлял номинантов. Алек Болдуин представлял номинантов в 2004 году, но в качестве ведущего «Оскара» еще не выступал.

Ранее австралийский актер Хью Джекман отказался стать ведущим церемонии второй раз подряд, сославшись на занятость. По некоторым оценкам, именно появление Джекмана немного повысило рейтинги телетрансляции церемонии в 2009 году.

Напомним, вручение самой престижной кинонаграды в мире состоится 7 марта в театре Kodak в Лос-Анджелесе. 82-я церемония вручения премии «Оскар» перенесена с февраля на март 2010 года из-за зимних Олимпийских игр.