Ведущий «Звездного ринга»: Продолжаю играть убийц, наркоманов, сутенеров

— Валерий Сюткин, недавно побывавший у нас в гостях, покорил меня своими интеллигентностью и широтой взглядов на жизнь, ну просто душевнейший человек! — вне сцены Дима и правда выглядел парнем милым и искренним. — Зато музыканты московской рок–группы «Центр», хотя их и любит молодежь, показались абсолютно неинтересными. Высокомерная снисходительность, которую они демонстрировали в отношении всего происходящего, по–моему, явный признак тщеславия...

— Все ли вопросы, которые публика задает музыкантам во время записи программы, потом прозвучат в эфире?

— Каждая передача снимается достаточно долго и вопросов там — огромное количество. На некоторые участники «ринга» порой даже отказываются отвечать... Но гости бывают разные. Скажем, нынешние «Верасы», молодые, совсем еще зеленые исполнители, не ездившие в серьезные гастрольные поездки, никогда не жившие в плохих гостиницах, не нюхавшие пороха, одним словом. Стоят на сцене и отстраненно рассуждают: мол, мы не считаем, что попали на боксерский ринг, мы пришли в храм творчества... Вот интересно, верят ли они сами тому, что произносят? К слову, Полина Смолова — точно такой случай.

— Думаю, просто продюсеры у них чрезмерно заботливые...

— По–моему, подобная манера поведения смешна и некорректна по отношению к зрителям. Ведь это же не просто концерт, а реальный бой, и публика приходит на запись программы часто как раз для того, чтобы отправить в нокаут артистов, которым не симпатизирует... Бывали моменты, когда после «лобового» вопроса из зала исполнитель резко покрывался «конденсатом», его одежда становилась абсолютно мокрой, лоб начинал блестеть, и я видел, что ему реально тяжело не терять самообладания. Пару раз страсти доходили до такого накала, что в зрительном зале чуть ли не драка возникала. Во время спарринга «Нейро Дюбеля» с Алексеем Хлестовым, например, серьезно поспорили девушки, причем зачинщицами стали поклонницы «дюбелей»!

— И все–таки вы сами рискнули бы выйти на «Звездный ринг» не только в качестве рефери?

— Конечно!

— Значит, вы там появитесь?

— Ну, пока это держится в секрете... Но я там действительно появлюсь, причем вместе со своей прекрасной коллегой — ведущей Ниной Богдановой. И только зрители будут решать, кто из нас круче!

— А вы, вообще, легко проигрываете? Я ни на что не намекаю — просто вспомнила, как запросто вы расставались с миллионами в фильме «На спине у черного кота»...

— Думаю, в действительности я буду долго переживать свой проигрыш, что бы это ни было — «Звездный ринг» или казино. Видимо, потому, что проигрывать по–крупному мне пока не доводилось. Ни в любви, ни в деньгах...

— И ничуть не скучаете по театру?

— Отработав в Русском театре пару сезонов, я понял, что для такого подвижничества я не создан. В театре ведь не служат, там живут... Но я — человек рациональный (возможно, поэтому и не проигрываю!), мне важно, чтобы не только я, но и мои близкие ни в чем не нуждались...

— То есть в шоу–бизнес вы пришли за деньгами?

— Думаю, рано или поздно я все равно бы там оказался. Даже в университете, где получил юридическое образование, из защиты диплома я сделал такое шоу, что преподаватели, выразив свое одобрение аплодисментами, заметили, что мне стоило бы выбрать другой вуз... На самом деле я через многое прошел, чтобы оказаться здесь, на своем месте. И не важно, что сейчас мне приходится спать не более 5 часов в сутки. Да, я являюсь арт–директором крупного развлекательного центра плюс «Звездный ринг», плюс съемки в кино, но все это — абсолютно мое.

— Слышала, недавно вы побывали в Шри–Ланке. С какой целью?

— Отдыхал с любимой девушкой. В январе мы объездили с ней весь Таиланд и вот теперь решили отдохнуть перед новогодним «чесом»... Почему–то Европа меня совершенно не привлекает. Азиатская культура гораздо ближе... К слову, и работать в Москву я не поехал бы никогда в жизни. Мне хорошо дома, да и денег больше тех, которые я заслуживаю здесь, мне не надо... А еще я никогда не забываю о своих близких и хочу, чтобы им было всегда уютно и комфортно рядом со мной. Но в Москве легко стать другим человеком. Там же все думают только о деньгах и ни о чем другом. И за полгода своей московской жизни я убедился, что лично мне такая психология абсолютно не подходит...

— В кино сейчас снимаетесь?

— Пока последнее, что я сыграл, — роль бандита в новом фильме Владимира Янковского... А недавно принял участие в кастинге на роль... Нет, наверное, об этом еще рано говорить. Но радикальной смены имиджа пока не предвидится. Как и раньше, продолжаю играть убийц, наркоманов, сутенеров и прочих подозрительных типов. В кино же теперь кругом так: если лысый — так обязательно злодей...

— Простите, а фамилия у вас настоящая?

— Могу паспорт показать.

— А «черный барон», генерал Врангель вам кто?

— Если мне не изменяет память, свой след в истории оставил не только Петр, но и Николай Врангель, знаменитый искусствовед... Но мы всего лишь однофамильцы. Я родился в Минске и характер у меня, по–моему, совершенно белорусский. И когда меня спрашивают, не хотел бы я найти какую–либо связь со своими знаменитыми «родственниками», обычно в шутку отвечаю: это для того, чтобы я ими гордился или они мной? Нет, я не ищу прошлое, я ищу настоящее...

P.S. 14 ноября в эфире СТВ сразятся «Центр» и «J:Морс». 21 ноября «Верасы» выступят против группы UNIA, а через неделю Валерий Сюткин станет оппонентом Полины Смоловой... Запись новых битв на «Звездном ринге» пройдет в конце ноября. Если хотите своими глазами увидеть, как это происходит, — следите за анонсами на сайте телеканала ctv.by.

Автор публикации: Ирина ЗАВАДСКАЯ

Фото: Виталий ГИЛЬ