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Вечером 29 апреля на сцену столичной «Минск-Арены» выйдет легендарная немецкая рок-группа Scorpions

29 апреля 2010 08:12
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В Беларусь музыканты прибыли накануне. В столичном аэропорту их тепло встретили поклонники и журналисты.

Маттиас Ябс, гитарист группы Scorpions:
Мы очень рады, что смогли здесь оказаться. Мы извиняемся за то, что наш концерт задержался на неделю, но наша группа действительно очень старалась приехать раньше, и теперь мы очень довольны тем, что оказались здесь.

Клаус Майне, вокалист группы Scorpions:
Да, мы с нетерпением ожидали этого момента, когда рок ворвётся в Минск как ураган!

Изначально концерт был запланирован на 20 апреля, однако из-за извержения исландского вулкана группа добралась до нас только накануне.

Образованная в 1965 году в Ганновере, группа Scorpions стал одной из самых популярных на мировой рок-сцене. Музыканты уже продали более 100 миллионов копий альбомов. Последний вышел в свет в марте этого года. Тогда же группа объявила о завершении карьеры трехгодичным прощальным мировым турне.

# Культура

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