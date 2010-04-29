Вечером 29 апреля на сцену столичной «Минск-Арены» выйдет легендарная немецкая рок-группа Scorpions

В Беларусь музыканты прибыли накануне. В столичном аэропорту их тепло встретили поклонники и журналисты.

Маттиас Ябс, гитарист группы Scorpions:

Мы очень рады, что смогли здесь оказаться. Мы извиняемся за то, что наш концерт задержался на неделю, но наша группа действительно очень старалась приехать раньше, и теперь мы очень довольны тем, что оказались здесь.

Клаус Майне, вокалист группы Scorpions:

Да, мы с нетерпением ожидали этого момента, когда рок ворвётся в Минск как ураган!

Изначально концерт был запланирован на 20 апреля, однако из-за извержения исландского вулкана группа добралась до нас только накануне.

Образованная в 1965 году в Ганновере, группа Scorpions стал одной из самых популярных на мировой рок-сцене. Музыканты уже продали более 100 миллионов копий альбомов. Последний вышел в свет в марте этого года. Тогда же группа объявила о завершении карьеры трехгодичным прощальным мировым турне.