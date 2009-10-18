Вечера в духе «Золотой эпохи декаданса»

Эта мода набирает силу в Европе.

Нужно было отъехать всего 40 км от немецкой столицы в сторону города Потсдам, чтобы попасть в 20-е годы ХХ столетия. Движение любителей золотой эпохи декаданса набирает все больший размах в Европе. Такие вечеринки становятся трендом.

- Много кто просто заглянул в прадедовские шкафы и удивился красоте тех нарядов, которые там нашлись. Это и мой случай тоже. Только нужно, чтоб было куда пойти и все это надеть, - говорит участник вечеринки.

Одни участники пытаются убежать от действительности, другим просто нравится идея. Кто-то пытается забыть об экономическом кризисе.

- Никогда не видела ничего до такой степени забавного и чудесного, - признается гостья вечеринки.

- Это место из другого измерения. В Британии не знаю ничего подобного, может, только на приватных приемах, куда не попадешь за деньги. Это – страна-фантазия для взрослых, - восхищается один из участников вечеринки.

Пикники и крикет – днем, рулетка и специальное шоу – вечером. Требуется особый дресс-код .Нужно не нарушать атмосферу.

В предыдущие годы организатор вечеринок проводила приемы в своем берлинском салоне.

- Точно такие же тусовки стали проводиться в Вене, Афинах. Современный декаданс или, может, свинг стал движением. Культурные люди решили сказать «стоп» разнообразным хип-хопам, техно и т.д. , - рассказывает Инга Якоб, организатор события.

Интересно, что эта задумка стала прибыльной, а проводить ее возле Берлина было решено каждый месяц.