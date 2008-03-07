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Вечера органной музыки в Гомеле

07 марта 2008 12:15
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Их ко Дню женщин проводит Гомельский дворцово-парковый ансамбль. На протяжении двух мартовских вечеров в Белой гостиной уникального комплекса звучат произведения Чайковского, Листа, Баха и других известных композиторов. Исполнители - солистка концертного зала Полоцкого Софийского собора и стипендиат фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Арсений Садыков -подготовили для гомельчан сюрприз. Помимо уникального исполнения классической музыки дуэтом орган-фортепиано, в таком же исполнении звучат и народные песни.

Организаторы концертов обещают сделать их в начале весны традиционными.
# Культура

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