Вечера органной музыки в Гомеле

Их ко Дню женщин проводит Гомельский дворцово-парковый ансамбль. На протяжении двух мартовских вечеров в Белой гостиной уникального комплекса звучат произведения Чайковского, Листа, Баха и других известных композиторов. Исполнители - солистка концертного зала Полоцкого Софийского собора и стипендиат фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Арсений Садыков -подготовили для гомельчан сюрприз. Помимо уникального исполнения классической музыки дуэтом орган-фортепиано, в таком же исполнении звучат и народные песни.



Организаторы концертов обещают сделать их в начале весны традиционными.