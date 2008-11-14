Вечер памяти известного кинорёжиссера Михаила Пташука пройдёт сегодня в Минске в рамках Фестиваля «Листопад»

«Чёрный замок Ольшанский», «Возьму твою боль», «Знак Беды». С его приходом на Беларусьфильме началась золотая эпоха отечественного кинематографа. Самый громкий успех получила его картина "В августе 44-го…". И сегодня на Восточном кладбище, где похоронен талантливый художник экрана, родственники и коллеги почтили его память. Инициатором вечера памяти своего лучшего друга и режиссёра стал российский актер Алексей Петренко.