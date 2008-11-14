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Вечер памяти известного кинорёжиссера Михаила Пташука пройдёт сегодня в Минске в рамках Фестиваля «Листопад»

14 ноября 2008 14:40
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«Чёрный замок Ольшанский», «Возьму твою боль», «Знак Беды». С его приходом на Беларусьфильме началась золотая эпоха отечественного кинематографа. Самый громкий успех получила его картина "В августе 44-го…". И сегодня на Восточном кладбище, где похоронен талантливый художник экрана, родственники и коллеги почтили его память. Инициатором вечера памяти своего лучшего друга и режиссёра стал российский актер Алексей Петренко.
# Культура

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