Ван Гог отсек себе ухо сам?

По мнению ученого, косвенно об этом свидетельствует переписка братьев непосредственно перед нанесением увечья и после него, пишет timesonline. Бейли решительно отверг теорию, выдвинутую в этом году исследователями Гамбургского университета, историками-искусствоведами Хансом Кауфманном и Ритой Вильдеганс. Они выступили с предположением о том, что увечье Ван Гогу нанёс друг и коллега голландско-французский живописец и, к тому же, отличный фехтовальщик Поль Гоген, потерявший самообладание во время творческого спора.