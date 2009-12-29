Ван Гог отсек себе ухо сам?

Английский исследователь Мартин Бейли - автор книги о Ван Гоге и куратор двух выставок о творчестве голландского постимпрессиониста - полагает, что Ван Гог отсёк себе ухо, узнав, что его брат Тео, от которого художник зависел финансово, намеревается жениться.

По мнению ученого, косвенно об этом свидетельствует переписка братьев непосредственно перед нанесением увечья и после него, пишет timesonline. Бейли решительно отверг теорию, выдвинутую в этом году исследователями Гамбургского университета, историками-искусствоведами Хансом Кауфманном и Ритой Вильдеганс. Они выступили с предположением о том, что увечье Ван Гогу нанёс друг и коллега голландско-французский живописец и, к тому же, отличный фехтовальщик Поль Гоген, потерявший самообладание во время творческого спора.