Валерию Раевскому — 70

Талантливый театральный деятель, режиссер и педагог Валерий Раевский вписал яркую страницу в историю национальной режиссуры Беларуси.

С 1968 года он работает в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, с 1973 года — главным режиссером, а с 1991 по 2008 год являлся художественным руководителем театра.

За свою напряженную творческую жизнь режиссером поставлено множество спектаклей национальной, русской и зарубежной драматургии. Среди них — «Трибунал» и «Святая простота» Андрея Макаенка, «Последний шанс» Василя Быкова и «Ревизор» Николая Гоголя, «Мудромер» Николая Матуковского, «Рядовые», «Порог», «Князь Витовт», «Черная панна Несвижа» Алексея Дударева и многие другие. Постановки Раевского преисполнены пристальным вниманием к человеку, точной разработкой характеров, поэтичностью и философскими обобщениями. Он ставил спектакли в Витебске, Гомеле, Гродно, Молодечно, в разных городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, в Эстонии, Украине, Польше, Латвии, бывшей Югославии.

Занимается Валерий Раевский и педагогической деятельностью: с 1975 года преподает на актерском и режиссерском факультетах Белорусской государственной академии искусств, воспитывает новые поколения мастеров сцены.

Валерий Раевский — лауреат Государственной премии СССР за постановку «Рядовые», Государственной премии Беларуси за спектакль «Мудромер», имеет серебряную медаль имени Поповой за спектакль «Трибунал», награжден орденом Франциска Скорины, сообщает БЕЛТА.